البرتغال تجتاز غانا بإثارة.. ورونالدو يسجل بخامس مونديال على التوالي
حققت البرتغال فوزا مثيرا على غانا، في المباراة الأولى لهما بكأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.
وتفوقت البرتغال على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جميعها جاءت في آخر 25 دقيقة من عمر الوقت الأصلي من المباراة.
وسجل الأسطورة كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من مونديال كأس العالم (2006، 2010،2014،2018،2022).
وعادت غانا سريعا عبر قائدها أندريه آيو، قبل أن تستفيق البرتغال مجددا بهدفين من جواو فيليكس، والبديل رافائيل لياو، فيما قلص عثمان بوكاري النتيجة لصالح غانا.
وتضم المجموعة الثامنة كلا من الأوروغواي، وكوريا الجنوبية، إلى جانب البرتغال وغانا.
وكانت مباراة كوريا والأوروغواي انتهت عصر الخميس بالتعادل السلبي بين الطرفين.
ويوم الإثنين المقبل، تلعب قمة مباريات المجموعة الثامنة بين الأوروغواي والبرتغال، فيما تخوض كوريا الجنوبية لقاء هاما أمام غانا
17 تعليقات
صاروخ ماديرا
ضربة جزاء خيالية تحكيم في صالح البرتغال
فضيحه تحيمكيه
لماذا الظلم
نهاية المباراة بفوز صعب للبرتغال 🇵🇹 علي غانا 🇬🇭 بثلاثية مقابل هدفين 🔥🔥🔥
مباراة ممتعة في المونديال 🔥🔥
مبروووووك للمك
رونالدووو
غانا ما تستاهلش الخسارة في هده المباراة اداء احترافي
غانا لعبت بشكل جميل
هدية الفوز من الحكم
هههه لماذا قام ذالك اللعب الغاني بتقليد حركة احتفال رونالدو. ههههه
رونالدو احسن لاعب حاضر الماتش . لكن ليس رجل المباراة
منتخب البرتغال ضعيف دفاعي ولايستحق الفوز
ركله جزاء غير مستحقه
لا نختلف انه احد افضل لاعبين كرة القدم في العلم لكن هناك مجامله له على حساب الاخرين
دوما الحكام في خدمة اللاعبين المشهورين ضربة جزاء غير شرعية وغير قانونية ضد غانا المنتخب الكبير
بحال اللي دارو مع دوبرين دبلجيكا، الفيفا عطات الأوامر باش يفضلوا النجوم.
الافضل هو منتخب غانا ويستحق افضل لاعب
، السيد طار 4 مترات في السماء قريب خرج من ستاد
أفضل لاعب بالمباراة وأفضل لاعب بكأس العالم وأفضل لاعب بتاريخ كرة القدم