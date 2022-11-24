نقابة تعليمية ترفض تكليف الأطر بحراسة مباراة “التعاقد” يوم الأحد

هبة بريس _ الرباط

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن رفضها لتشغيل نساء ورجال التعليم يوم الأحد المقبل في حراسة مباراة التعاقد المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية.

كما جددت الجامعة في بلاغ لها استنكارها لقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية، والمحاكمات الصورية في حقهم، ودعت إلى المشاركة في المسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية صباح الأحد 4 دجنبر بالرباط ضد الغلاء والقمع.

وانتقدت النقابة التعليمية “الزحف المتواصل على المكتسبات التاريخية للشغيلة، وهجوم الوزارة الكاسح على الحقوق المكتسبة، وآخرها برمجة مباراة دخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد، وهو يوم الراحة الأسبوعية الوحيد للشغيلة التعليمية”.

وعبرت النقابة عن رفضها المس بحق نساء ورجال التعليم في الاستفادة من راحتهم الأسبوعية وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل، شاجبة التدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية، مما يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها، وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات.

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