Police and paramedics work at the scene of a shooting at school No. 88 in Izhevsk, Russia, Monday, Sept. 26, 2022. A gunman on Monday morning killed 13 people and wounded 21 others in a school in central Russia, authorities said. Russia's Investigative Committee said in statement that seven children were among those killed in the shooting in the school in Izhevsk, a city about 960 kilometers (596 miles) east of Moscow in the Udmurtia region. (AP Photo)

م-قتل 4 في إطلاق نار بمركز تجاري في جنوب روسيا

2022-11-24 / 18:07
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هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصادر في وكالات محلية لإنفاذ القانون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك بجنوب روسيا.

وقالت تاس إن القتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار. وتم إرسال المدعين المحليين إلى مكان الحادث لفتح تحقيق.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع. وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا عام 2014

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‫3 تعليقات

  1. مالم يتم ضبط الاسلحة وتقييدها فاننا سنرى المزيد من هذه المأسي بين حين واخر

  2. لعبه سياسيه لشغل روسيا بالوضع الداخلي وتشتيتها داخليا و خارجيا فى حربها

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