اختتام أشغال اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5 + 5 دفاع” بالرباط

هبة بريس

اختتمت، يوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع الـ35 للجنة المديرة لمبادرة “5 + 5 دفاع”، في أعقاب يومين من النقاشات والمشاورات.

وأبرز الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، في كلمة تلاها نيابة عنه الجنرال دو بريغاد، محمد حيال، أن “المناقشات المثمرة وذات الصلة بالمواضيع التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع تترجم، دون أدنى شك، إرادة ممثلي الدول الأعضاء في الحفاظ على ديناميكية المبادرة وتصميمهم على تطويرها المستمر واستدامتها”.

وأوضح أن “أشغال هذه الدورة تشهد على كفاءة آليات التعاون للمبادرة ويطمئننا على استدامتها وتطورها المستمر”، منوها بالمساهمات “البناءة”، التي مكنت من تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الاحترام والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

واغتنم هذه الفرصة ليؤكد من جديد على “التزام القوات المسلحة الملكية بمواصلة مساهمتها في تطوير مبادرة 5 + 5 دفاع وبذل قصارى جهدها لتنفيذ الأنشطة المدرجة في إطار خطط العمل المتفق عليها بشكل مشترك”.

وبعد أن أشاد بجهود جميع الدول الأعضاء لمساهمتها في التنفيذ الناجح للأنشطة المبرمجة بموجب خطة العمل لعام 2022، وكذا مشاركتها في وضع خطة العمل لعام 2023، وصياغة مسودة الإعلان الوزاري، أعرب من متمنياته بالنجاح “لأصدقائنا البرتغاليين الذين سيرأسون مبادرة 5 + 5 دفاع لعام 2023”.

ومن جانبه، أبرز الجنرال إسماعيل مخلوف ميلاد، رئيس الوفد الليبي أهمية هذا الاجتماع، مهنئا المملكة المغربية على رئاستها الناجحة لمبادرة 5+5 دفاع برسم سنة 2022.

كما أشاد المسؤول العسكري الليبي بالتنظيم الدقيق والمحكم للمغرب لكل الاجتماعات التي احتضنها خلال رئاسته للمبادرة، متمنيا كل النجاح للبرتغال خلال رئاستها المقبلة للمبادرة سنة 2023.

واغتنمت رئيسة الوفد البرتغالي، إيزابيت غوميس، هذه المناسبة للتعبير عن خالص شكرها للمملكة “على الدينامية المغربية التي طبعت رئاسة المملكة للمبادرة خلال سنة 2022″، مؤكدة أن البرتغال على أتم الاستعداد لتولي الرئاسة سنة 2023.

وأضافت غوميس أن بلادها ستنظم، في إطار رئاستها، الأنشطة التي برمجتها مبادرة “5+5 دفاع”، فضلا عن تمارين تتعلق بالدفاع السيبراني وبقوات العمليات الخاصة وأجندة المرأة والسلم والأمن.

وتميز هذا الاجتماع، الذي امتد ليومين، باستكمال مخطط العمل 2023، بتنظيم 60 نشاطا تغطي تقريبا كل مجالات التعاون، وكذا الإنتهاء من صياغة مشروع الإعلان المشترك الذي سيتوج أشغال الاجتماع الوزاري الـ 18 لوزراء الدفاع المزمع عقده بتاريخ 16 دجنبر المقبل بالرباط.

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