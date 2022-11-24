مصطفى بايتاس

بايتاس: التوجه نحو الطاقات المتجددة حل لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة

2022-11-24 / 16:54
10
هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة “أثبت أنه قد يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة على الصعيد الدولي”.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه، كان موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد الساس، يوم 22 نونبر الجاري، خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتسريع تنفيذ الرؤية الملكية في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، وكذا البرلمان من خلال إقرار قوانين جديدة بغية تسريع تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك في أفق 2030.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختتام أشغال اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5 + 5 دفاع” بالرباط

اختتام أشغال اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5 + 5…

2022-11-24 / 17:56
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 150 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 150 إصابة جديدة

2022-11-24 / 17:05
Photo of تزامنا و ارتفاع حالات كورونا.. الحكومة تمدد مدة الطواريء الصحية

تزامنا و ارتفاع حالات كورونا.. الحكومة تمدد مدة الطواريء…

2022-11-24 / 16:02
Photo of الحكومة تحدد عتبة الاستفادة للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات التأمين

الحكومة تحدد عتبة الاستفادة للأشخاص غير القادرين على تحمل…

2022-11-24 / 15:50
Photo of الحكومة تجدد التأكيد: “لا تساهل مع أي غش أو زيادة غير مبررة في الأسعار”

الحكومة تجدد التأكيد: “لا تساهل مع أي غش أو…

2022-11-24 / 15:20
Photo of الحكومة تعلق على أزمة التأشيرات

الحكومة تعلق على أزمة التأشيرات

2022-11-24 / 14:45
Photo of أكادير: الأمن يفتح تحقيق بعد العثور على ج_ثة متفحمة بالخلاء

أكادير: الأمن يفتح تحقيق بعد العثور على ج_ثة متفحمة…

2022-11-24 / 13:51
Photo of مطارات المغرب.. أزيد من 16,5 مليون مسافر حتى نهاية أكتوبر

مطارات المغرب.. أزيد من 16,5 مليون مسافر حتى نهاية…

2022-11-24 / 13:19
Photo of من نواكشوط.. بن خضرة تبرز الرؤية الملكية في مجال الطاقات المتجددة

من نواكشوط.. بن خضرة تبرز الرؤية الملكية في مجال…

2022-11-24 / 12:12
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

2022-11-24 / 10:10

‫10 تعليقات

  1. الطاقة البديلة هي الانجح في المغرب وعليه ان يعمل عليها لانها مشروع ناجح..

  2. المغرب سيحتل المرة الأولى افريقيا وعربيا في تصدير الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية..

  5. المغرب بدون غاز وبدون بترول يشق طريقه إلى الأمام.المغاربة يفكرون في المستقبل ..

  9. الطاقة النظيفة هي البديل الانجح عن الاخرى وحتى عن تقلبات السوق العالمية..

  10. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق