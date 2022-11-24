بايتاس: التوجه نحو الطاقات المتجددة حل لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة

هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة “أثبت أنه قد يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة على الصعيد الدولي”.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه، كان موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد الساس، يوم 22 نونبر الجاري، خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتسريع تنفيذ الرؤية الملكية في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، وكذا البرلمان من خلال إقرار قوانين جديدة بغية تسريع تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك في أفق 2030.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8