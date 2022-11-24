بايتاس: التوجه نحو الطاقات المتجددة حل لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة
هبة بريس
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة “أثبت أنه قد يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة على الصعيد الدولي”.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه، كان موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد الساس، يوم 22 نونبر الجاري، خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتسريع تنفيذ الرؤية الملكية في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، وكذا البرلمان من خلال إقرار قوانين جديدة بغية تسريع تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك في أفق 2030.
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10 تعليقات
الطاقة البديلة هي الانجح في المغرب وعليه ان يعمل عليها لانها مشروع ناجح..
المغرب سيحتل المرة الأولى افريقيا وعربيا في تصدير الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية..
مشروع ناجح اللهم وفق بلدنا لما فيه من خير للبلاد والعباد..
الطاقة النظيفة غير مكلفة مقارنة مع التي تستخدمها ..
المغرب بدون غاز وبدون بترول يشق طريقه إلى الأمام.المغاربة يفكرون في المستقبل ..
الطاقة المتجددة هل ستكون مكلفة ام في متناول الجميع..
الطاقة المتجددة هي البديلة والانجع نتمنى ان تشتغل عليها الدولة..
لماذا المغرب لم يطرح ملف المحروقات التي تلتهب جيوب المغاربة..
الطاقة النظيفة هي البديل الانجح عن الاخرى وحتى عن تقلبات السوق العالمية..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..