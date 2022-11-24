مونديال قطر.. تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

2022-11-24 / 16:27
0
هبة بريس

استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، الخميس على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وعاند الحظ منتخب “لا سيليستي” الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين (44) ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89). وهي المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب الاوروغواي المتوج باللقب العالمي مرتين عامي 1930 و1950.

ويلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر.. سويسرا تفوز على الكاميرون بأقدام كاميرونية

مونديال قطر.. سويسرا تفوز على الكاميرون بأقدام كاميرونية

2022-11-24 / 13:30
Photo of العنصر النسوي ينافس الذكور و يملأ المقاهي لمشاهدة مباريات المونديال

العنصر النسوي ينافس الذكور و يملأ المقاهي لمشاهدة مباريات…

2022-11-24 / 13:08
Photo of مباريات اليوم الخامس من المونديال.. الكاميرون و البرازيل و البرتغال يدخلون التحدي

مباريات اليوم الخامس من المونديال.. الكاميرون و البرازيل و…

2022-11-24 / 11:53
Photo of الصحف القطرية: المنتخب المغربي كان الطرف الأفضل في مباراة كراوتيا

الصحف القطرية: المنتخب المغربي كان الطرف الأفضل في مباراة…

2022-11-24 / 11:39
Photo of “فيفا” يحقق ضد هتافات جماهير الإكوادور في افتتاح المونديال

“فيفا” يحقق ضد هتافات جماهير الإكوادور في افتتاح المونديال

2022-11-24 / 09:47
Photo of بأكبر حصة بالمونديال.. “الماتادور” الإسباني يسحق كوستاريكا

بأكبر حصة بالمونديال.. “الماتادور” الإسباني يسحق كوستاريكا

2022-11-23 / 19:17
Photo of لاعبو ألمانيا “يكممون أفواههم” في مونديال قطر.. ما القصة؟

لاعبو ألمانيا “يكممون أفواههم” في مونديال قطر.. ما القصة؟

2022-11-23 / 18:45
Photo of مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه غوارديولا

مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه غوارديولا

2022-11-23 / 18:04
Photo of أكاديمية النهضة البركانية تحتضن مباراة مع فريق المهاجرين بشعار” لنعش سويا”

أكاديمية النهضة البركانية تحتضن مباراة مع فريق المهاجرين بشعار”…

2022-11-23 / 17:51
Photo of مونديال قطر.. منتخب اليابان ينتصر على نظيره الألماني

مونديال قطر.. منتخب اليابان ينتصر على نظيره الألماني

2022-11-23 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق