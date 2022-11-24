الحكومة تجدد التأكيد: “لا تساهل مع أي غش أو زيادة غير مبررة في الأسعار”

هبةةبريس - الرباط

جددت الحكومة، تحذيرها لجميع المضاربين بالأسعار ومستغلي الأزمة الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن لجان مراقبة الأسعار تشتغل وتعمل على مراقبة الأسواق ولا يمكن التساهل مع أي نوع من أنواع الغش أو الزياده في الأسعار الغير مبررة.

وأضاف بايتاس، أن اللجنة البين الوزارية اجتمعت هذه السنة وخلصت خلال ال10 أشهر الأولى إلى مراقبة 268 الف نقطة بيع، ضبط 10632 مخالفة تهم الأسعار والجودة، ضمنها أزيد من 8 آلاف تم إنجاز بشأنها محاضر أرسلت للمحاكم المختصة، بالإضافة إلى حجز واتلاف 844 طن من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك

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