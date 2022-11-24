الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

2022-11-24 / 16:38
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هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط؛

كما تم تعيين حافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛ و تعيين محمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، و تعيين سيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب؛ و محمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

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تعليق واحد

  1. ممكن ان تشرحوا لي امر يتعلق بهاذ الوقح ديال اخنوش ، صورة رأينا صورة ملك البلاد على الارض ، الصورة في المنشور تبين صورة ملك البلاد موضوعة فوق طاولة ، تبين جيدا ان هذه الطاولة وضعت فقط لغرض اخذ الصورة ثم أخذها، صورة الملك تبقى معلقة على الحائط ، وهاذ اخنوش راه جرثومة خبيثة

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