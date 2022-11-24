تزامنا و ارتفاع حالات كورونا.. الحكومة تمدد مدة الطواريء الصحية

2022-11-24 / 16:02
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هبة بريس ـ الرباط

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء.

و يأتي القرار من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

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‫3 تعليقات

  3. أقسم برب الكعبة و اليوم الجمعة أن الله ناصر عباده و لو كره الكافرون و المنافقون، و ستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله

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