الحكومة تعلق على أزمة التأشيرات

هبة بريس - لبنى ابروك

علقت الحكومة، مرة أخرى، على أزمة التأشيرات، بسبب رفض غالبية طلبات المغاربة المقدمة لقنصليات فرنسا.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس “أعتقد أن سؤال التأشيرات يجب أن يطرح على الطرف الآخر، لأن الحكومة ديال المملكه المغربية قالت أنه اذا كان السبب مرتبط بالعودة ديال القاصرين فهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك للسيد وزير الخارجية والداخلية وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذها.”

لكن، يضيف بايتاس، “العراقيل اللي سببها بعض المرات ما هو إداري في البلدان الموجودين فيها هاد القاصرين أو بعض الفاعلين في المجتمع المدني، هي لي مكتخليش هاد المسارات تتحقق.”

لذا، يشدد المسؤول الحكومي، “إذا كان هذا هو السبب فأنا وضحت غير ما مرة بأن هناك ارادة ملكية وحكومية واضحة .”

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