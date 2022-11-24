ألباريس: إسبانيا “مرتاحة للغاية” للتعاون الثنائي مع المغرب

2022-11-24 / 14:00
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هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الخميس في برشلونة، أن إسبانيا “مرتاحة للغاية” للدينامية الإيجابية للتعاون مع المغرب ونتائج خارطة الطريق الثنائية، التي تم وضعها في أبريل الماضي.

وقال ألباريس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، “نحن مرتاحون جدا لهذه المرحلة الجديدة وهذه الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية، وكذا لإنجاز خارطة الطريق”، التي تم وضعها في أبريل الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “كل مجموعات العمل تجتمع بشكل دائم وهذه الاجتماعات تؤتي ثمارها”، موضحا أن الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا، انخفضت بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت المبادلات التجارية الثنائية بنسبة 30 في المائة، حيث بلغت الصادرات الإسبانية 7 مليارات يورو منذ بداية السنة.

وذكر ألباريس أن هذا الاجتماع، السابع بين الوزيرين، شكل مناسبة “لمواصلة التقدم في خارطة الطريق الإسبانية-المغربية، التي يتم تفعيلها نقطة تلو الأخرى”، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان تنفيذ الأجندات، حتى يتسنى عقد الاجتماع رفيع المستوى في أقرب الآجال.

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‫2 تعليقات

  2. المغرب حكيم جدا برجالاته وموقعه الاستراتيجي وله علاقة متميزة مع جارته الاسبانية ..

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