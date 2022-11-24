مصحة ترفض تسليم جثمان فنان لعائلته بسبب 6 ملايين سنتيم

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية فاطمة بوجو عبر حائطها الفايسبوكي عن وفاة الفنان المسرحي الشاب محمد قابا، بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، ورفض الأخيرة تسليم الجثمان بسبب 6 ملايين سنتيم.

و ناشدت الفنانة المغربية متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع تدوينتها و كذا التبرع لعائلة الفقيد قائلة:”توفي وعائلته عاجزة عن تأدية 6 مليون للمصحة ،جمعت اقل من نصف المبلغ الى الان ،رجاءا دعمكم”.

و أضافت :”توفي ليلة أمس الممثل الشاب محمد قابا بمصحة بالدار البيضاء ،وهو عضو فرقة الفن الاصيل للمسرح والسينما ،وكان ٱخر عمل مسرحي له مسرحية “بوريوس” من تأليف ذ سعد الله عبد المجيد واخراج ابنه سامي عبد المجيد، بعد ان قضى بالمصحة اسبوعين بالانعاش”.

و نعت المتحدثة ذاتها الفقيد قائلة :”تعازينا لكل عائلته وإلى عائلة سعد الله الذين ٱزروه هو وعائلته إلى الآن،إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و واصلت قائلة:” هذا الاعلان الذي نشرنا قبل وفاته فيه رقم الحساب،يمكن دعمه ولو بالقليل من المال وأيضا من خلال بارطاج ليصل إلى المحسنين”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”مصاريف المصحة حتى اليوم 68900.00 درهم،شكرا لكل من يمكنه دعم أمه على هذه المصاريف التي تفوق طاقتها، نتمنى منكم المساندة المادية والمعنوية.

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