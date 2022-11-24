مصحة ترفض تسليم جثمان فنان لعائلته بسبب 6 ملايين سنتيم
أعلنت الفنانة المغربية فاطمة بوجو عبر حائطها الفايسبوكي عن وفاة الفنان المسرحي الشاب محمد قابا، بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، ورفض الأخيرة تسليم الجثمان بسبب 6 ملايين سنتيم.
و ناشدت الفنانة المغربية متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع تدوينتها و كذا التبرع لعائلة الفقيد قائلة:”توفي وعائلته عاجزة عن تأدية 6 مليون للمصحة ،جمعت اقل من نصف المبلغ الى الان ،رجاءا دعمكم”.
و أضافت :”توفي ليلة أمس الممثل الشاب محمد قابا بمصحة بالدار البيضاء ،وهو عضو فرقة الفن الاصيل للمسرح والسينما ،وكان ٱخر عمل مسرحي له مسرحية “بوريوس” من تأليف ذ سعد الله عبد المجيد واخراج ابنه سامي عبد المجيد، بعد ان قضى بالمصحة اسبوعين بالانعاش”.
و نعت المتحدثة ذاتها الفقيد قائلة :”تعازينا لكل عائلته وإلى عائلة سعد الله الذين ٱزروه هو وعائلته إلى الآن،إنا لله وإنا إليه راجعون”.
و واصلت قائلة:” هذا الاعلان الذي نشرنا قبل وفاته فيه رقم الحساب،يمكن دعمه ولو بالقليل من المال وأيضا من خلال بارطاج ليصل إلى المحسنين”.
و اختتمت تدوينتها قائلة:”مصاريف المصحة حتى اليوم 68900.00 درهم،شكرا لكل من يمكنه دعم أمه على هذه المصاريف التي تفوق طاقتها، نتمنى منكم المساندة المادية والمعنوية.
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3 تعليقات
لك الله ايها الوطن الجميل..فيك يعتقل كل شيء حتى الاموات
بكل صراحة اذا توفى للمصحة لا تريد تسليمه فأنا شخصيا أقول للمصحة خدوه وقتماتحبون تسليمه ننحن رهن الإشارة .تدفع حتى تستلم الميت دولة اصبحنا نرى فيها فقط السيبا .
الحل الوحيد هو الاتجاه نحو القضاء لكي تحصلوا على الجثة . ان شاء الله سوف يتم تفعيل القانون ،