للمرة السابعة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية
هبة بريس - وكالات
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.
وقد رفَع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة بعد فقدان النّصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر.
وانتهى فرز الأصوات على الشكل الآتي: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ضاهر و1 ملغاة.
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