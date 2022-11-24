للمرة السابعة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

هبة بريس - وكالات

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وقد رفَع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الجلسة بعد فقدان النّصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر.

وانتهى فرز الأصوات على الشكل الآتي: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ضاهر و1 ملغاة.

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