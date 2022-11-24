صناعة الطائرات.. شركة بلجيكية تفتتح مصنعا جديدا في النواصر

هبة بريس

افتتحت شركة “سابكا” (SABCA) البلجيكية لصناعة الطائرات، يوم الأربعاء، مصنعها الجديد لتجميع هياكل الطائرات، واستعرضت خلال هذه المناسبة أول تسليم لأول طائرة “PC-12” المصنعة لفائدة زبونها “بيلاتوس” (Pilatus).

ويشغل هذا المصنع، الذي شيد على مساحة 16 ألف متر مربع وباستثمار بلغ أزيد من 180 مليون درهم، والذي حضر حفل افتتاحه الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة توفيق مشرف ومجلس إدارة مجموعة “أوريزيو” (Orizio) وإدارة “سابكا” وممثلو “بيلاتوس”، 240 شخصا.

وبهذه المناسبة، رحب مشرف بالاهتمام الذي أبدته المجموعة البلجيكية بالقطاع المغربي لصناعة الطائرات، مشيرا إلى أن تشييد هذا المصنع يمثل حقبة جديدة لصناعة الطائرات المغربية، موازاة مع انطلاق نشاط رائد في بلادنا ألا وهو تصميم وتصنيع وتجميع شبه كامل لهيكل الطائرة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس جودة وتنافسية صناعة الطائرات والثقة التي تتمتع بها لدى الفاعلين العالميين، معربا عن امتنانه للخبرات والمؤهلات المغربية التي لولاها لما تحقق نقل هذه التكنولوجيا.

وشدد مشرف على أن منصة صناعة الطيران المغربية، التي تم تشييدها بفضل الريادة والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكتسي طابع الجاذبية وتحظى بالاهتمام وتنفتح على منافذ جديدة.

ويرى ستيفان بورتون، الرئيس التنفيذي لشركة “أوريزيو”، الشركة الأم لشركة “سابكا”، أن المملكة المغربية قد نفذت سياسة تعزز تطوير منظومة صناعة الطائرات على أراضيها، مما يضمن انخراط مجموعة “أوريزيو” في هذه السياسة طويلة الأمد ويجعل من المملكة المغربية واحدة من بين المواقع الرئيسية لأنشطتها الصناعية، معربا عن سروره بهذه الشراكة.

وقال إن “مجموعتنا مسرورة بكونها قادرة على تطوير أنشطة فرعها “سابكا”، هنا بالدار البيضاء، وتلك التابعة لفرعها “سابينا انجنيرنغ” (Sabena Engineering)، من خلال المشاركة في تعزيز النظام الإيكولوجي لصناعة الطائرات بالمغرب”، مبرزا أن هاذين الفرعين التابعين لمجموعة “أوريزيو” يقدمان حلولا ملموسة وتشغيلية متقدمة، دامجة قدر الإمكان قضايا البيئة، مع ضمان التميز والسرعة في الأداء لتلبية انتظارات زبناء المجموعة.

وخلص السيد بورتون أن “هذه المحاور تشكل مستقبل صناعة الطائرات وتطوير مجموعة “أوريزيو”. مسلحين بهذه الرؤية المشتركة، يسعدنا أن نحتفل اليوم مع شركائنا المغاربة بهذه الخطوة المهمة التي نخطوها نحو هذا التطور المستدام لمنظومة صناعة الطائرات”.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة “سابكا”، تيبو جونجن، بهذه البنية الجديدة التي تقدم جملة من الخبرات الواسعة في تصميم الهياكل المعدنية والمركبة وفي التصنيع والتجميع وفي معدات تشغيل قطاع الطيران بشكل عام، مضيفا أن “العقد الذي يربطنا بشركة “بيلاتوس” في هذا الصدد يزيح الستار عن المهارات التي طورناها داخل هذا المصنع”.

وبعد خمسة عشر شهرا من توقيع عقد مهم لتجميع هيكل طائرة “PC-12” الخاصة بشركة “بيلاتوس”، تعزز “سابكا” مكانتها كشريك رئيسي في الصناعة والهندسة الاستراتيجية لصناعة الطائرات (الطيران المدني والعسكري والفضائي والطائرات بدون طيار)، سواء تعلق الأمر بالصيانة أو التصميم أو الإنتاج أو الابتكار.

ومع زبناء مثل “إيرباص” (Airbus) أو “بيلاتوس” أو “ضاهر” (Daher) أو “داسو” (Dassault)، تقدم شركة “سابكا ماروك” (SABCA Maroc) مساهمتها القيمة في عرض المعدات التي طورتها “سابكا” من خلال تقديم حلول في مجالات التجميع والطلاء والمعدات والاختبارات المتعددة والمكونات الكهربائية.

وبموجب هذا المصنع الجديد، تؤكد المجموعة البلجيكية وجودها في المغرب واستراتيجيتها التنموية القائمة على عرض متنوع.

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