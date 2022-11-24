عكس المتداول.. “أيادي خفية” وراء إلغاء حفل سعد لمجرد بالإمارات

2022-11-24 / 10:46
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نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية، عن وجود أشخاص وراء إلغاء حفل النجم المغربي سعد لمجرد الذي كان من المرتقب أن يحييه الأسبوع الماضي بدولة الإمارات.

و أضافت المصادر ذاتها، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء حفل “لمعلم” بسبب أيادي خفية تحاول جاهدة إنهاء نجاحاته و مسيرته الفنية.

و في سياق متصل، فقد أعلن النجم المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تأجيل حفلته دون الإفصاح عن السبب الحقيقي.

وقال المجرد :”جمهوري الحبيب، جمهور الإمارات، نظرا لظروف تقنية خارجة عن إرادتنا وإرادة الشركة المنظمة، قررنا تأجيل حفل يوم 20 نوفمبر لمنتصف شهر ديسمبر”.

و أضاف المتحدث ذاته عبر خاصية ستوري بذات المنصة :”وسوف نقوم بإعلامكم بكافة التفاصيل في الأيام المقبلة”.

و في سياق منفصل، نعى الفنان المغربي جدته التي وافتها المنية الأسبوع المنصرم،قائلا:”جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

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