بنسبة 66,6%.. صادرات الفوسفاط تسجل ارتفاعا
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد ارتفعت بنسبة 66,6 في المائة عند متم شتنبر، مقابل 45,4 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن مبيعات مشتقات الفوسفاط قد ارتفعت بنسبة 67 في المائة عند متم شتنبر 2022، مستفيدة من الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار البيع على الصعيد الدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم الصادرات قد انخفض بنسبة 17,1 في المائة جراء انخفاض حجم الأسمدة بنسبة 10,5 في المائة، وحجم الحمض الفوسفوري بنسبة 33,9 في المائة، مشيرا إلى أنه خلال شهر شتنبر وحده، ارتفع حجم صادرات الأسمدة وقيمتها تواليا بنسبتي 28,6 في المائة و96,2 في المائة.
أما في ما يتعلق بمبيعات الفوسفاط الخام الموجهة نحو الخارج، فقد تعززت قيمتها بنسبة 63,1 في المائة عند متم شتنبر 2022، مقابل انخفاض في الحجم بنسبة 43,7 في المائة.
كما أوردت المذكرة أنه في نهاية النصف الأول من سنة 2022، انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية، من حيث الحجم، بنسبة 6,3 في المائة، بعد ارتفاع قدره 1,2 في المائة قبل سنة.
وتشمل هذه النتيجة انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول، وبـ 7,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021 وانخفاض بنسبة 0,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2021.
ويواصل هذا الانخفاض منحاه التنازلي خلال الربع الثالث من سنة 2022، تماشيا مع تراجع إنتاج السوق للفوسفاط الصخري، الذي يعد مكونا أساسيا في قطاع الصناعات الاستخراجية بالمغرب، بنسبة 20,3 في المائة خلال هذا الربع، بعد انخفاض بنسبة 16,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 وبنسبة 11 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.
10 تعليقات
عائدات الفوسفاط لا تساهم في الميزانية العامة لان الدولة تقترض من البنك الدولي..
اذا لم يتم اختلاس هاته الأموال من طرف المسؤولين ممكن نتفاءل بهاذا الربح المزعوم..
اللهم من شق على المسلمين فشقق عليه وخذه اخد عزيز مقتدر آمين يارب العالمين..
المغرب الدولة المنتجة للفوسفاط ولديه ثروة سمكية مهمة جدا و المعادن والذهب المغرب بلد غني ولكن شعبه فقير ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل..
المغرب غني بالثروات الطبيعية ..
المغرب يمتلك 1/3 ارباع احتياط الفوسفاط العالمي وعليه ان يستفيذ من ذالك..
نتمنى ان تساهم عائدات الفوسفاط في الميزانية العامة للدولة والتخفيف من العجز ميزان التجاري..
اللهم احفظ بلدنا المغرب ملكا وحكومة وشعبا..
إذا كان المغرب له كل هذه العائدات فلماذا كثر المتسولون و المتشردون في كل الأزقة والأسواق؟ ولماذا كثرة الجبايات الضريبية التي تثقل كاهل المواطنين ؟ لماذا يضطر موظفوا مديرية الضرائب إبتزاز المواطنين و تهديدهم بالمراجعة الضريبية في حالة عدم إرشائهم؟.إذا كان للمغرب ثروات باطنية مهمة فلماذا كثر الإحتيال و الابتزاز في المغرب ؟ من يملك تفسيرا لهذا الجواب؟