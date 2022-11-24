شلل في الأمعاء واستئصال للرحم.. صحة أنغام تقلق جمهورها

2022-11-24 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

كشف موقع “القاهرة 24” تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام بعد نقلها للمستشفى.

وأفادت المصادر لموقع “القاهرة 24″، بأن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة.

وحسب الموقع المصري، فقد تبين أنها تعرضت لمضاعفات طبية ترتب عليها إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال للرحم.

وقالت إدارة الفنانة المصرية إن أنغام تعرضت الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، ونرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

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تعليق واحد

  1. نسال الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل ولجميع امة محمد صلى الله عليه وسلم

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