كورنا المغرب
الصورة من الارشيف

دراسة: التنقل في الأماكن العامة بالمغرب شهد تحسنا بعد “كورونا”

2022-11-24 / 09:15
9
هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في مذكرة الظرفية برسم شهر نونبر 2022 أن التنقل في الأماكن العامة الرئيسية بالمغرب شهد تحسنا بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

وأوضحت المديرية أن هذا التطور لوحظ بالخصوص في مرافق التغذية والصيدليات (بنسبة زائد 89 بالمئة بعد تسجيل ناقص 52 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي العام الذي أقرته الحكومة والذي امتد في الفترة ما بين 20 مارس و10 يونيو 2020)، وكذا في المتنزهات (بنسبة زائد 25 بالمئة بعد تسجيل ناقص 64 بالمئة)، ومراكز التسوق والترفيه (بنسبة زائد 19 بالمئة بعد تسجيل ناقص 77 بالمئة)، وفي محطات النقل العمومي (بنسبة زائد 8 بالمئة بعد تسجيل ناقص 70 بالمئة)، بالإضافة إلى أماكن العمل (بنسبة زائد 27 بالمئة بعد تسجيل ناقص 56 بالمئة).

وأبرز المصدر ذاته أن الوتيرة المتزايدية للتنقل داخل المناطق السكنية شهدت من جهتها انخفاضا مقارنة بفترة الحجر الصحي (بنسبة زائد 10 بالمئة مقابل زائد 26 بالمئة).

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة ما بعد الحجر والتي باتت الإحصائيات المتعلقة بها متوفرة (ما بين 11 يونيو 2020 و15 أكتوبر 2022)، عرف المنحى التنازلي للتنقل انخفاضا في المراكز التجارية والترفيهية (بنسبة ناقص 1 بالمئة في المتوسط ما بين 11 يونيو و15 أكتوبر 2022 مقابل ناقص 77 بالمئة في المتوسط خلال الفترة ما بين 20 مارس و10 يونيو 2020)، وكذا في محطات النقل العمومي (بنسبة ناقص 4 بالمئة مقابل ناقص 70 بالمئة)، وفي أماكن العمل (بنسبة ناقص 6 بالمئة مقابل ناقص 56 بالمئة).

كما أكدت المذكرة أن المنحى التصاعدى للتنقل داخل المناطق السكنية عرف من جهته تباطؤا مقارنة بفترة الحجر الصحي (بنسبة زائد 8 بالمئة مقابل زائد 26 بالمئة)، مشيرة إلى أن التنقل استعاد ديناميته في مرافق التغذية والصيدليات (بنسبة 59 بالمئة مقابل ناقص 52 بالمئة)، وفي المتنزهات (بنسبة زائد 7 بالمئة مقابل ناقص 64 بالمئة).

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

2022-11-24 / 10:10
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-11-24 / 09:11
Photo of البرلماني شفيق يرد على واقعة المخدرات و يبرئ ذمته من الشحنة المحجوزة

البرلماني شفيق يرد على واقعة المخدرات و يبرئ ذمته…

2022-11-23 / 21:48
Photo of الترحيل غير القانوني لقاصرين مغاربة ..رفض قضائي لاستدعاء “مارلاسكا”

الترحيل غير القانوني لقاصرين مغاربة ..رفض قضائي لاستدعاء “مارلاسكا”

2022-11-23 / 19:05
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 219 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 219 إصابة جديدة 

2022-11-23 / 17:21
Photo of الSNRT تستعرض إنجازاتها الإجتماعية لفائدة الموارد البشرية

الSNRT تستعرض إنجازاتها الإجتماعية لفائدة الموارد البشرية

2022-11-23 / 16:34
Photo of اقتطاع الضريبة من المنبع يقسم أطباء القطاع الخاص

اقتطاع الضريبة من المنبع يقسم أطباء القطاع الخاص

2022-11-23 / 14:52
Photo of بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “أمل وثقة 35 مليون مغربي في عزيمتكم”

بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “أمل وثقة 35 مليون مغربي في…

2022-11-23 / 10:39
Photo of بنعبد الله ل”أسود الأطلس”: “قلوبنا معكم يا أبطال”

بنعبد الله ل”أسود الأطلس”: “قلوبنا معكم يا أبطال”

2022-11-23 / 09:58
Photo of “المستجدات الضريبية” تجمع أطباء القطاع الخاص ب”الأحرار”

“المستجدات الضريبية” تجمع أطباء القطاع الخاص ب”الأحرار”

2022-11-23 / 09:27

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق