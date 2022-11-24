طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وكذا الهضاب العليا الشرقية خلال الصباح والليل.
وستكون الأجواء مستقرة على العموم مع تكون بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بمنطقة سوس والمناطق الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبجنوب الساحل الأطلسي، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان خلال الزوال ما بين الرباط وكاب غير ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية.
10 تعليقات
اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
محاصيل هاته السنة ستكون ضعيفة ان لم يكون المطر ..
الابار والفرشات المائية والسدود جفت اللهم رحمتك وسعت كل شيء يا حي يا قيوم..
اللهم اغثنا بالغيث النافع يارب العالمين..
الاحتباس الحراري سبب لنا ارتفاع الحرارة وقلة التساقطات وتراجع نسبة المياه في السدود..
وجعلنا من الماء كل شيء حي بفضل الماء تكون الخيرات وبانعدامه تنعدم الحياة ..
الفساد وعقوق الوالدين والمعاصي كل اسباب لحبس الرزق..
اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال والحيوانات انزل علينا رحمتك..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء في جميع المساجد..
اللهم اغثنا يارب العالمين..