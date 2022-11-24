طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-11-24 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وكذا الهضاب العليا الشرقية خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء مستقرة على العموم مع تكون بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بمنطقة سوس والمناطق الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبجنوب الساحل الأطلسي، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان خلال الزوال ما بين الرباط وكاب غير ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية.

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‫10 تعليقات

  3. الابار والفرشات المائية والسدود جفت اللهم رحمتك وسعت كل شيء يا حي يا قيوم..

  5. الاحتباس الحراري سبب لنا ارتفاع الحرارة وقلة التساقطات وتراجع نسبة المياه في السدود..

  6. وجعلنا من الماء كل شيء حي بفضل الماء تكون الخيرات وبانعدامه تنعدم الحياة ..

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