دراجي معلقا…الأسود لم يقصروا

2022-11-23 / 22:38
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خرجة على صفحته الشخصية للفايسبوك، كتب الاعلامي الجزائري المعلق بشبكة “بين سبورت” حفيظ دراجي، معلقا بالقول: الأسود لم يقصروا، في إشارة للاستماتة القوية للعناصر الوطنية في مواجهة المنتخب الكرواتي كوصيف لبطل العالم.

ونوه دراجي بالروح القتالية لأسود الأطلس التي مكنتهم من انتزاع نقطة ثمينة بعد تعادل نظيف، منوها بالقول: “ألف مبروك للجماهير المغربية وكل التوفيق في قادم المباريات بإذن الله”.

ويذكر، أن الفريق الوطني قد لعب اليوم مقابلته الأولى أمام نظيره الكرواتي، في نزال عرف صمود قوي لرفاق الرݣراݣي الذين أبانوا عن حس وطني عال، من خلال ملأ وسط الميدان وعدم ترك مساحات للفريق الخصم، مع القيام بمرتدات خاطفة كادت أن تعطي أكلها، في الوقت الذي ظهر فيه حارس مرمى الأسود مظهر الأبطال في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب الوطني الذي تنتظره مقابلة مصيرية مع نظيره البلجيكي الذي انتزع اليوم بدوه ثلاث نقاط ثمينة على حساب المنتخب الكندي، جعلته يتربع مؤقتا على رأس المجموعة.

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تعليق واحد

  1. هذا المعلق بالذات يجب ان يمضمض ثلاث مرات قبل أن ينطق بكلمة المغرب اورجالاته .فاليتركنا وحالنا لا بالسب او المدح

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