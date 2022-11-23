المجموعة السادسة: بلجيكا تتخطى كندا بشق الأنفس

2022-11-23 / 22:09
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هبة بريس

اقتنص منتخب بلجيكا فوزاً صعباً أمام كندا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أحمد بن علي المونديال”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الست.

سجل هدف منتخب بلجيكا ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من عمر المباراة ليمنح الشياطين الحمر التقدم على عكس سير أحداث المباراة حيث تفوق في الشوط الأول المنافس الكندي بشكل كبير وأضاع العديد من الفرص بخلاف ضربة جزاء.

عاد بعدها منتخب بلجيكا للدخول في أجواء اللقاء خلال فعاليات الشوط الثاني لكنه لم يفلح في تسجيل مزيد من الأهداف لتوسيع الفارق مع المنتخبات في المجموعة السادسة.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وهدف والحفاظ على سجله خالياً من الأهداف.

بينما يتواجد منتخب كندا في مذيلة جدول ترتيب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة أمام بلجيكا.

وتضم المجموعة السادسة في كأس العالم منتخبات المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا، حيث يلتقيا المنتخبين الآخرين في نفس اليوم.

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‫6 تعليقات

  2. كندا عندهم اللعب د افريقيا… وكيشبه اللعب ديال بوكينافاسو القوة الجسمانية وعدم التركيز

  3. مجزرة تحكيمية في حق منتخب كندا ضربتي جزاء في الشوط الاول لم تحتسب بطلها سكازوي وحكام الفار

  5. للأسف المنتخب البلجيكي صار منتخب دنيء لذاك نرشح الكروات و المغاربة للتأهل من المجموعة 😇

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