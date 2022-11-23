مونديال قطر.. أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ بيليه

هبة بريس _

سجل لاعب الوسط الإسباني جابي هدفا في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا، الأربعاء، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958.

وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما سجل ستة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى.

وأصبح جابي (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريجاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاما.

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