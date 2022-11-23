A FIFA World Cup trophy replica is pictured on the pitch as fireworks go off ahead of the Qatar 2022 World Cup Group A football match between Qatar and Ecuador at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on November 20, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

مونديال قطر.. أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ بيليه

2022-11-23 / 21:57
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هبة بريس _

سجل لاعب الوسط الإسباني جابي هدفا في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا، الأربعاء، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958.

وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما سجل ستة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى.

وأصبح جابي (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريجاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاما.

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