كأس العالم 2022.. بلجيكا تتفوق على كندا بهدف فى الشوط الأول

هبة بريس _ رياضة

تقدم منتخب بلجيكا على حساب نظيره كندا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب “أحمد بن علي المونديال” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الست.

وسجل هدف منتخب بلجيكا ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من عمر المباراة ليمنح الشياطين الحمر التقدم على عكس سير أحداث الشوط الأول الذي تفوق فيه المنافس الكندي بشكل كبير وأضاع العديد من الفرص بخلاف ضربة جزاء.

وتصدى تيبو كورتوا الى ركلة جزاء في الدقيقة 11 أهدرها اللاعب ألفونسو ديفيز، حيث بات أول حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء لبلجيكا في المونديال .

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