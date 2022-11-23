كأس العالم 2022.. بلجيكا تتفوق على كندا بهدف فى الشوط الأول

2022-11-23 / 21:05
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هبة بريس _ رياضة

تقدم منتخب بلجيكا على حساب نظيره كندا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب “أحمد بن علي المونديال” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الست.

وسجل هدف منتخب بلجيكا ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 من عمر المباراة ليمنح الشياطين الحمر التقدم على عكس سير أحداث الشوط الأول الذي تفوق فيه المنافس الكندي بشكل كبير وأضاع العديد من الفرص بخلاف ضربة جزاء.

وتصدى تيبو كورتوا الى ركلة جزاء في الدقيقة 11 أهدرها اللاعب ألفونسو ديفيز، حيث بات أول حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء لبلجيكا في المونديال .

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‫4 تعليقات

  1. كندا كانت تنقصها النجاعة أمام المرمى فقط الفرص التي اتيحت لها أكثر من الفريق البلجيكي

  2. بلجيكا شافو رگراگي لعب ليوم بدفاع يحسابليهم ايلعب بنفس التكتيكية ضدهم

  3. كندا كانت تنقصها النجاعة أمام المرمى فقط الفرص التي اتيحت لها أكثر من الفريق البلجيكي

  4. بلجيكا ضعيف نسبيا في النزاعات الدافعية، وعلى الركراكي أن يشتغل النزعة الهجومية للفريق خصوصاً أن بلجيكا تلعب بثلاث مدافعين فقط

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