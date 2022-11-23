الخصاص بقطاع الصحة وتقليص سنوات التكوين ..هل يكون الحل ؟

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، بأن الخصاص في القطاع الصحي يصل إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، مؤكدا أنه لهذا السبب “تم التقليص من عدد سنوات التكوين”.

وأكد وزير الصحة أنه تم بذل “مجهود كبير حتى يتم تقليص سنوات التكوين بالنظر إلى الأثر الممكن” لذلك، مشيرا في السياق إلى توجه الوزارة نحو اعتماد التكنولوجيا في التكوين أو حتى في التطبيب عن بعد

الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، قال “، أن خصاص الأطباء بالمغرب واضح حسب معايير منظمة الصحة، وقال “نحن في حاجة إلى أكثر من 32 ألف طبيب بينما نتوفر على 28 ألف طبيب”.

واستبعد حمضي، أن يكون تكوين المزيد من الأطباء كفيلا بحل مشكل الخصاص، وعزا ذلك إلى نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن “حوالي 14 ألف طبيب مغربي يشتغل في الخارج وفي كل سنة يهاجر آخرون”.

في المقابل، عدّ حمضي مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها ستساهم في تجاوز نقص الأطر الطبية، ومن بينها “تحسين ظروف عمل الأطباء”، و”الاستفادة من خبرة وتكوين الأطباء المغاربة في الخارج لاسيما بعد أن تغيرت القوانين في المغرب وأصبح بإمكانهم العودة بصفة نهائية للعمل في بلادهم”.

وبحسب المتحدث فإن “هناك حلولا أخرى غير كلاسيكية تتمثل في إجراء التكوينات في القطاع الخاص سواء في العيادات أو المصحات الخاصة للمساهمة في تكوين الأطباء”.

وبشأن تقليص سنوات التكوين، أوضح المتحدث ذاته أن نقص سنة واحدة سيوفر 15٪ من عدد الأطباء، منبها إلى أن ذلك يستوجب إعادة النظر في التكوين الطبي وفي المهام التي توكل للأطباء._ يقول حنضي لاصوات مغاربية ”

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