تونس تسجل أول حالة وفاة بجرثومة “شيغيلا”

هبة بريس _ وكالات

سجلت السلطات الصحية في تونس أول حالة وفاة بجرثومة “الشيغيلا” وسط مخاوف من انتشار العدوى على نطاق أوسع خاصة في صفوف الأطفال.

والثلاثاء، نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها بفيسبوك أعراض “الشيغيلا” من بينها الإسهال وآلام البطن والتقيؤ والحرارة، داعية إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية من بينها تكثيف عمليات التنظيف.

وتستمر فترة حضانة هذه الجرثومة بين يوم واحد و4 أيام وفق معطيات وزارة الصحة.

وأكد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن النصر في تصريح لإذاعة “ديوان أم أم” المحلية “وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهي أولى حالة وفاة منذ تفشي المرض في يوليو الفائت”، مشيرا إلى أن المتوفية تعاني “مرض ضيق التنفس”.

وقال بن النصر إنه “تم تسجيل 70 إصابة بجرثومة الشيغيلا بالعاصمة تونس حيث تم إيواء أغلب المصابين بمستشفى الأطفال باب سعدون”.

وحذّر المسؤول الصحي من خطورة هذه الجرثومة داعيا الأولياء إلى “الالتزام بإجراءات الوقاية وخاصة غسل اليدين وتعقيم الخضر والغلال قبل استهلاكها”.

من جهتها، كشفت الدكتورة بمستشفى الأطفال بباب سعدون عائدة برجي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” أن “الجرثومة المنتشرة حاليا مقاومة لأقوى المضادات الحيوية”، مشيرة إلى أن “بعض الحالات أدت إلى نقل بعض المصابين إلى قسم الإنعاش”.

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