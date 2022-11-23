بأكبر حصة بالمونديال.. “الماتادور” الإسباني يسحق كوستاريكا

هبة بريس _ رياضة

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف لاروخا كل من داني أولمو (11) وماركو أسينسيو (21) وفيران توريس (31 من ركلة جزاء و54) وغافي (75) وكارلوس سولير (90) وألفارو موراتا (90+3).

وهذه أكبر حصيلة تهديفية في مباريات مونديال قطر حتى الآن بعد، نتيجة مباراة إنجلترا وإيران التي انتهت بفوز الإنجليز بستة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز الكبير تصدر المنتخب الإسباني قائمة المجموعة الخامسة ، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الياباني، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على المنتخب الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

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