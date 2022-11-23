الترحيل غير القانوني لقاصرين مغاربة ..رفض قضائي لاستدعاء “مارلاسكا”

هبة بريس _ الرباط

جدد القضاء الإسباني رفضه استدعاء وزير الداخلية “فرناندو مارلاسكا” في قضية ترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة دون أساس قانوني.

وذكرت صحف محلية في سبتة المحتلة، أن رئيس المحكمة الابتدائية رقم 2 في سبتة رفض استدعاء وزير الداخلية الإسباني كشاهد على طرد أطفال مغاربة، تمت إعادتهم إلى بلادهم بعد دخولهم إلى المدينة في أزمة الهجرة الجماعية.

وكانت صحيفة “إلفارو دي سبتة” كشفت في سابق خبر لها أن ثلاثة قاصرين مغاربة من بين 55 رُحّلوا إلى المغرب في وقت سابق بطريقة غير قانونية، يتواجدون بمدينة سبتة المحتلة للإدلاء بشهاداتهم في محكمة التحقيق رقم 2

وقبل أيام على إعفائها، قالت مندوبة سانشيز في سبتة المحتلة، في جلسة استماع دامت لساعتين أمام المحكمة ذاتها، “إنها تلقت الأوامر من مدريد”، خاصة من فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، الذي حثّها، وفق شهادتها، على استخدام اتفاقية موقّعة مع المغرب سنة 2007 بشأن إعادة المهاجرين القاصرين، وهي الاتفاقية التي لم يسبق العمل بها في أي قضية مشابهة.

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