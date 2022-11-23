لاعبو ألمانيا “يكممون أفواههم” في مونديال قطر.. ما القصة؟

هبة بريس _ رياضة

قام لاعبو المنتخب الألماني بتكميم أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل انطلاق مباراتهم أمام اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022.

وقام لاعبو ألمانيا بهذه الخطوة احتجاجا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وعلق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان قائلا: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير”.

وهدد الفيفا في وقت سابق بمنح إنذار إلى أي لاعب يرتدي الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها تدعم التنوع والشمول.

يذكر أن المنتخب الألماني تلقى هزيمة قاسية ومفاجئة أمام نظيره الياباني بهدفين لهدف واحد اليوم الأربعاء.

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