لبنان يؤكد سيادة المغرب على كامل أراضيه

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مدينة فاس المغربية.

وخلال المباحثات، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالعلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المغرب للبنان في قضاياه الأساسية، موضحًا أن المملكة المغربية تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة.

وأكد بوحبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.

وبدوره، هنأ بوريطة، بوحبيب على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربًا عن “تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق”.

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