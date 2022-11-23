الولايات المتحدة .. ق_تلى وجرحى في إطلاق نار داخل مركز تجاري

2022-11-23 / 18:29
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أسفر حادث إطلاق نار ليل الثلاثاء في أحد المراكز التجارية في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا الأمريكية، عن مقتل ستة أشخاص إضافة إلى مطلق النار، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

ويأتي هذا الحادث، الذي وقع في أحد متاجر “وولمارت” في مدينة تشيسابيك، أياما عقب إطلاق نار جماعي استهدف ملهى ليليا في كولورادو وخلف خمسة قتلى.

كما يتزامن الحادث مع استعداد الأسر الأمريكية لتخليد مناسبة عيد الشكر.

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك، على تويتر، أن “الشرطة تؤكد حصول حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت في سامز سيركل” مؤكدة “وفاة مطلق النار”.

وفي ولاية فيرجينيا، شرق الولايات المتحدة، كان طالب قد أقدم على قتل ثلاثة من أعضاء فريق كرة القدم في الجامعة.

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