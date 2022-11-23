بلا تنمية ولا نمو ..الجزائر تضاعف ميزانية الدفاع لعام

هبة بريس _ ع عياش

زادت الجزائر، في ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني.

وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط

تفعل الجزائر كل هذا والسياق العالمي الاقتصادي يقر بضرورة التوجه لإحداث مخرجات للأزمة التي تظهر تجلياتها على المواطن الجزائري الذي يكتوي الغلاء من جهة وفقدان مواد غذائية من جهة ثانية .

والواضح ان الجارة الجزائر تحاول عسكرة البلاد غير مبالية بالتقدم الذي تشهده دول عربية بترولية اذ جاء في الرواية ان جزائري سأل على حائطه بالفيسبوك مالذي ينقص الجزائر لتتقدم قطر بهذا الشكل ليجيبه جزائري اخر ” قطر ماعندهاش ” البوليساريو كتصرف عليها ” …السياق جعل نظام العسكر اضحوكة !!

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