مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه غوارديولا

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين.

وحقق غوارديولا نجاحات كبيرة في سيتي وقدم كرة جذابة نالت استحسان أغلب النقاد، لكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 إلى النهائي الأول في تاريخه الذي خسره ضد تشيلسي.

وقال غوارديولا في بيان للنادي: “أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين”.

وأضاف المدرب: “لا أستطيع أن أتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن”.

وتابع الإسباني: “أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجدداً في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير”.

وأردف غوارديولا: “منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا. لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معًا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب”

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