أكاديمية النهضة البركانية تحتضن مباراة مع فريق المهاجرين بشعار” لنعش سويا”

هبة بريس : وجدة

في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال و الإعداد للاحتفال بيوم المهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، نظمت جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة بشراكة مع الاتحاد الأوربي واليونسيف والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق وبتعاون مع نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة، لقاء كرويا وديا جمع فريقا من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين مع فريق النهضة البركانية للشباب حضره أطر الجمعية وممثلي اليونسيف إلى جانب أطر ومسؤولي الفريق البركاني و ممثلين عن السلطة المحلية ببركان، وذلك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 بأكاديمية النهضة البركانية.

ويدخل هذا النشاط في إطار برنامج هجرة وحماية الذي تشرف عليه جمعية الشبيبة بمعية الشركاء، حيث خصص أطر ومسؤولو الفريق البركاني استقبالا رسميا، الذين قاموا بجولة لمرافق وملاعب الأكاديمية، قبل أن تعطى ضربة البداية للقاء الكروي الذي انتهى لفائدة الفريق البرتقالي بواقع ستة أهداف لأربعة.

وبالمناسبة، أقيم حفل لتوزيع الجوائز أشرف عليه ممثلو اليونسيف رفقة حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة وممثل أكاديمية جهة الشرق للتربية، حيث صرحت رئيسة الجمعية بأن اللقاء يندرج في إطار ادماج هذه الشريحة في إطار المنظومة التربوية والثقافية والرياضيات تحت شعار “لنعش سويا”، متقدمة بخالص شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة وعلى رأسهم أطر ومسؤولو النهضة البركانية الذين وفروا هذا الصرح الرياضي الرائع والسلطات المعنية التي سهلت المساطر الإدارية لإقامة التظاهرة.

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