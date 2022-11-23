رئيس الصومال يستقبل بنسعيد حاملا رسالة من الملك

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، الثلاثاء بالعاصمة مقديشو، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد حاملا رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وجرى خلال هذا الاستقبال، الذي تم بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة بالصومال، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية بالمملكة المغربية، بقيادة قائدي البلدين، مع التأكيد على ضرورة الرقي بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل.

وأكد بنسعيد،في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن العلاقات بين البلدين متميزة، مشددا على أن المملكة المغربية كانت دائما إلى جانب جمهورية الصومال وشعبها الشقيق.

وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة من قائدي البلدين لمزيد من العمل الثنائي والتنسيق على مستوى جميع الأجهزة الإقليمية والدولية.

كما جدد بنسعيد التأكيد على أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، مستعدة لتبادل خبرتها في جميع المجالات مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

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