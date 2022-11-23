وزيرة خارجية بوركينافاسو: الوضع في البلاد يتطلب دعم بلدان صديقة مثل المغرب

هبة بريس

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، اليوم الأربعاء بفاس، أن الوضع الذي تمر به بلادها، على المستويين الأمني والإنساني، يتطلب دعم بلدان صديقة مثل المغرب.

وقالت السيدة روامبا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، إنها بحثت هذا الوضع مع السيد بوريطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المغرب، خاصة في المجالين الإنساني والصحي.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الخارجية البوركينابية إلى احتمال إرسال المملكة مساعدات غذائية إلى الساكنة المنكوبة في البلاد، وكذا التوقيع المرتقب على اتفاقية ثنائية في قطاع الصحة بهدف التخفيف من معاناة السكان المرضى في بوركينا فاسو.

وقالت إنها ستعقد قريبا لقاء ثنائيا آخر مع السيد بوريطة لمناقشة عقد لجنة للتعاون المشترك، مسجلة أن بلادها مهتمة، كذلك، بتعزيز التعاون مع المغرب في قطاع الصناعة التقليدية.

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