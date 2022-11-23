وزيرة خارجية بوركينافاسو: الوضع في البلاد يتطلب دعم بلدان صديقة مثل المغرب

2022-11-23 / 17:36
0
هبة بريس

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، اليوم الأربعاء بفاس، أن الوضع الذي تمر به بلادها، على المستويين الأمني والإنساني، يتطلب دعم بلدان صديقة مثل المغرب.

وقالت السيدة روامبا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، إنها بحثت هذا الوضع مع السيد بوريطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المغرب، خاصة في المجالين الإنساني والصحي.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الخارجية البوركينابية إلى احتمال إرسال المملكة مساعدات غذائية إلى الساكنة المنكوبة في البلاد، وكذا التوقيع المرتقب على اتفاقية ثنائية في قطاع الصحة بهدف التخفيف من معاناة السكان المرضى في بوركينا فاسو.

وقالت إنها ستعقد قريبا لقاء ثنائيا آخر مع السيد بوريطة لمناقشة عقد لجنة للتعاون المشترك، مسجلة أن بلادها مهتمة، كذلك، بتعزيز التعاون مع المغرب في قطاع الصناعة التقليدية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلا تنمية ولا نمو ..الجزائر تضاعف ميزانية الدفاع لعام

بلا تنمية ولا نمو ..الجزائر تضاعف ميزانية الدفاع لعام

2022-11-23 / 18:18
Photo of رئيس الصومال يستقبل بنسعيد حاملا رسالة من الملك

رئيس الصومال يستقبل بنسعيد حاملا رسالة من الملك

2022-11-23 / 17:47
Photo of وزير خارجية مالي يعبر عن تقديره لموقف المغرب “الثابت والبرغماتي”

وزير خارجية مالي يعبر عن تقديره لموقف المغرب “الثابت…

2022-11-23 / 17:26
Photo of رئيس جزر القمر يستقبل بنسعيد.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

رئيس جزر القمر يستقبل بنسعيد.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

2022-11-23 / 17:04
Photo of فتاح العلوي تقدم مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2023

فتاح العلوي تقدم مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2023

2022-11-23 / 16:06
Photo of “5 + 5 دفاع”.. القوات المسلحة الملكية ملتزمة بإنجاز مختلف مشاريع المبادرة

“5 + 5 دفاع”.. القوات المسلحة الملكية ملتزمة بإنجاز…

2022-11-23 / 15:24
Photo of اليمن يؤكد موقفه “الثابت والمبدئي” الداعم للوحدة الترابية للمملكة

اليمن يؤكد موقفه “الثابت والمبدئي” الداعم للوحدة الترابية للمملكة

2022-11-23 / 15:04
Photo of بوريطة يجدد التأكيد على موقف المغرب الواضح والداعم للشرعية في اليمن

بوريطة يجدد التأكيد على موقف المغرب الواضح والداعم للشرعية…

2022-11-23 / 14:30
Photo of بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان

بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان

2022-11-23 / 13:49
Photo of الرباط تحتضن الاجتماع ال35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد 5 دفاع”

الرباط تحتضن الاجتماع ال35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد…

2022-11-23 / 13:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق