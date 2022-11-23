كورونا بالمغرب.. تسجيل 219 إصابة جديدة 

2022-11-23 / 17:21
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء، عن تسجيل 219 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 61 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و856 ألف و 416 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و710 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و976 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و894 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و816 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و451 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (79)، والدار البيضاء سطات (63)، ومراكش آسفي (30)، وفاس مكناس (27)، وسوس ماسة (8) وطنجة تطوان الحسيمة (4) وكلميم وادنون (4) وبني ملال خنيفرة (3) ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1082 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

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