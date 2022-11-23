رئيس جزر القمر يستقبل بنسعيد.. والأخير يسلمه رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية اتحاد جزر القمر المتحدة، غزالي عثماني، الإثنين بموروني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حاملا رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وأكد بنسعيد، في تصريح صحفي عقب اللقاء، الذي حضره القائم بأعمال سفارة المملكة بجمهورية جزر القمر المتحدة، أنه تشرف كمبعوث خاص لجلالة الملك، بهذا اللقاء، الذي يذكر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبرزا أن هناك عزيمة قوية لدى قائدي البلدين لتطوير هذه العلاقات المتميزة والاستثنائية.

وأوضح السيد بنسعيد أن فئة الشباب تشكل نسبة مهمة من ساكنة البلدين، وهو ما يحتم الاستثمار في الشباب وتعزيز التعاون في هذا المجال إلى جانب باقي مجالات.

وأبرز الوزير أن المغرب كان دائما إلى جانب الأشقاء في جزر القمر، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين كانت دائما مبنية على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والشراكات الاستراتيجية في جميع المجالات.

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