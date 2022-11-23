مونديال قطر.. منتخب اليابان ينتصر على نظيره الألماني

هبة بريس

تفوق المنتخب الياباني على نظيره الألماني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب خليفة الدولي، برسم الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من منافسات مونديال قطر 2022.

ووقع هدفي المنتخب الياباني ريتسو دوان (د 75) وتاكوما أسانو (د 83)، فيما سجل هدف المنتخب الألماني إلكاي غوندوغان ( د 33 ض ج).

وعن المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي، في وقت لاحق اليوم.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0