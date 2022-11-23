بالعلم المغربي.. الشيخة موزة والشيخ حمد بن خليفة يشجعان “أسود الأطلس”

2022-11-23 / 16:31
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هبة بريس - الرباط

حضرت الشيخه موزا بنت ناصر عبد الله المسند، و امير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى، لمباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، اليوم الأربعاء، بستاد البيت بدولة قطر.

وبالعلم المغربي، شجعت الشيخة موزة والشيخ حمد بن خليفة، أسود الأطلس، بمدرجات ملعب البيت بالدوحة، في أولى مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم.

هذا ويذكر أن مباراة المغرب وكرواتيا حسمت بالتعادل السلبي لصالح الفريقين، مما مكن الطرفين من نقطة لكل واحد.

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