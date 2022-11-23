مونديال قطر.. لاعبو ألمانيا يكمّون أفواههم قبيل مباراتهم مع اليابان
هبة بريس - وكالات
كم لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.
وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية (إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا) ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات تأديبية.
وعلق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان وقال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.
وأضاف: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير”.
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المجموع 13 آراء
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7 تعليقات
زريعة الزولوات حاكمين العالم وبغاو يحكمو حتى الكرة.هاد الزريعة بغاو يمحيو الرجولة والأنوثة.
المثلية و هو عمل قوم لوط خطر على وجود البشرية لفظاهته و سوء موئل من يتعاطاه.
هذا العمل يستوجب غضب الله تعالى و سنرى في السنوات القليلة القادمة من ربنا ما ينذرنا به عسى أن نؤوب إليه.
يجب أن يضع ايديهم على مؤخرتهم عوض وضع ايديهم على افواههم حثالة البشر الزنادق قبح الله سعيهم وشتت شملهم هاءلاء المرضى الوسخين
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اجمعين
فلماذا لم يحملوها فى ملاعبهم.
منافقون. أقبح واخبث ناس هم الغرب. إياكم أيها المسلمون ان تتنازل عن دينكم ومبادءكم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ
ادعموا المثقوبين في بلدكم لكن في البلد المسلم احترموا ثقافتهم و قوانينهم أو ارحلو
الفساد والفسق هو حقوق الإنسان عندكم لكن نحن المسلمين حقوق الإنسان هو ما اوصانا به الإسلام من الأخلاق الحميدة .
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