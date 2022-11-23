مونديال قطر.. لاعبو ألمانيا يكمّون أفواههم قبيل مباراتهم مع اليابان

هبة بريس - وكالات

كم لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية (إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا) ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات تأديبية.

وعلق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان وقال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير”.

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