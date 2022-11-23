مونديال قطر.. لاعبو ألمانيا يكمّون أفواههم قبيل مباراتهم مع اليابان

2022-11-23 / 15:36
0
هبة بريس - وكالات

كم لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية (إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا) ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات تأديبية.

وعلق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان وقال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نايف أكرد: تفادي الهزيمة في المباراة الأولى أمر إيجابي

نايف أكرد: تفادي الهزيمة في المباراة الأولى أمر إيجابي

2022-11-23 / 15:15
Photo of مودريتش: المنتخب المغربي يملك نوعية فنية مميزة

مودريتش: المنتخب المغربي يملك نوعية فنية مميزة

2022-11-23 / 14:21
Photo of “الأسود” يحسمون أولى مباريات المونديال بتعادل أمام كرواتيا

“الأسود” يحسمون أولى مباريات المونديال بتعادل أمام كرواتيا

2022-11-23 / 13:05
Photo of موتى وأشباح.. صحف الأرجنتين تهاجم لاعبيها بعد “مباراة السعودية”

موتى وأشباح.. صحف الأرجنتين تهاجم لاعبيها بعد “مباراة السعودية”

2022-11-23 / 12:28
Photo of بعد فسخ عقد رونالدو.. فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد

بعد فسخ عقد رونالدو.. فتح الباب أمام بيع نادي…

2022-11-23 / 11:53
Photo of بعد قطر والسعودية وتونس.. العرب يشجعون “الأسود” في المونديال

بعد قطر والسعودية وتونس.. العرب يشجعون “الأسود” في المونديال

2022-11-23 / 11:27
Photo of مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه تشكيلة المنتخب الكرواتي

مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه تشكيلة المنتخب الكرواتي

2022-11-23 / 10:54
Photo of بقمصان “الأسود” والعلم الوطني.. مغاربة يشجعون المنتخب

بقمصان “الأسود” والعلم الوطني.. مغاربة يشجعون المنتخب

2022-11-23 / 10:47
Photo of مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه التشكيلة الرسمية ل”الأسود”

مباراة المغرب وكرواتيا.. هذه التشكيلة الرسمية ل”الأسود”

2022-11-23 / 10:18
Photo of بسبب مباراة “الأسود”..  تلاميذ وطلبة يتغيبون عن حصصهم الدراسية

بسبب مباراة “الأسود”..  تلاميذ وطلبة يتغيبون عن حصصهم الدراسية

2022-11-23 / 10:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق