نايف أكرد: تفادي الهزيمة في المباراة الأولى أمر إيجابي

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد نايف أكرد مدافع المنتخب الوطني، أن تحقيق نتيجة التعادل أمام كرواتيا تبقى إيجابية وان نقطة التعادل تعد ثمينة في أول مباراة.

وأوضح أكرد أن العناصر الوطنية كانت تدرك صعوبة المباراة، أمام هو وصيف النسخة الأخيرة من المونديال والمرشح للتألق في هذه البطولة.

و اعتبر أكرد أن تفادي الهزيمة في المباراة الأولى أمر إيجابي ونقطة في رصيد المنتخب الوطني من أجل مواصلة العمل و البحث عن الفوز في قادم المباريات.

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