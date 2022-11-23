اليمن يؤكد موقفه “الثابت والمبدئي” الداعم للوحدة الترابية للمملكة

2022-11-23 / 15:04
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هبة بريس

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء بفاس، التأكيد على موقف بلاده “الثابت والمبدئي” لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وقال السيد عوض بن مبارك، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، إن “اليمن يجدد تأكيد موقفه الثابت والمبدئي والمتين تجاه كل القضايا المصيرية التي تهم المغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وأكد السيد بن مبارك على ضرورة المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين ومواصلة العمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته السابقة للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا ذات البعد القنصلي أو تلك المتعلقة بالحوار والتشاور السياسي.

كما جدد حرص بلاده على التنسيق مع المغرب في كافة القضايا ذات البعد العربي والدولي، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للعمل والتعاون بين البلدين.

وهنأ وزير الخارجية اليمني المملكة على نجاح المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تستضيفه مدينة فاس، مسجلا أن “العالم اجتمع بهذا المكان ليقر بمركزية ومحورية الحضارة العربية والإسلامية وما يمثله المغرب في هذه الحضارة”.

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