بوريطة يجدد التأكيد على موقف المغرب الواضح والداعم للشرعية في اليمن

2022-11-23 / 14:30
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هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بفاس، التأكيد على موقف المغرب الواضح والداعم للشرعية في اليمن ولدور المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.

وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، السيد أحمد عوض بن مبارك، على “دعم المغرب لوحدة اليمن الترابية وسيادته الوطنية، والتنديد بكل المحاولات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، وكل من يدعمها ضد استقرار اليمن وطمأنينة مواطنيه”.

كما أكد أن الحل للأزمة اليمنية يتعين أن يكون قائما على الحوار والمرجعيات الدولية والعربية المتوافق عليها، وفي إطار احترام الشرعية في اليمن التي يمثلها المجلس الرئاسي والحكومة.

وشدد السيد بوريطة على أن المغرب سيقف دوما إلى جانب اليمن، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا عمق العلاقة بين البلدين وطابعها الإنساني المتجذر وأسسها المتينة القائمة على الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل والمستمر.

وأكد أيضا على أهمية هذه العلاقات باعتبارها إرثا ثمينا للمغاربة واليمنيين، داعيا إلى تطويرها وإعطائها مضمونا وفق تعليمات قيادتي البلدين، وتفعيل آليات التعاون والحوار السياسي.

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