مودريتش: المنتخب المغربي يملك نوعية فنية مميزة
هبة بريس - وكالات
أشاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالمنتخب المغربي بعد تعادل منتخب بلاده سلبا مع “أسود الأطلس”، اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.
وقال مودريتش بعد المباراة التي اختير فيها كأفضل لاعب: “يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة. احترمناهم كثيرا في بعض الفترات”.
وتابع: “”كنا نبحث عن الفوز. استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة”.
وأضاف: “لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد. يجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا” في الجولة الثانية.
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12 تعليقات
كانت مقابلة صعبة جدا جدا ولكن الحمد لله تعادلنا وهذه نتيجة إيجابية تبشر بالخير…
لقد أبهر المنتخب الوطني المغربي اليوم العالم الكروي بالاخص أنه واجه أصعب فريق الكرواتي ونتمنى له الفوز في المقابلات الأخرى يآرب.
الحمدلله على التعادل نتمنى لهم الفوز في المقابلات القادمة بإذن الله.
كانت تشكلة في المستوى المطلوب بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي نتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل اللقب بكأس العالم لكرة القدم للمونديال بقطر هذه السنة يآرب
كم من فرصة ضاعت من المنتخب الوطني المغربي عند مواجهته امام المنتخب الكرواتي رغم انها مقابلة صعبة جدا ولكن على كل حال الحمدلله على التعادل.
أقوى مقابلة شهدها المنتخب الوطني المغربي هذآ اليوم ولكن الحمدلله الحظ لعب معهم وكانت نتيجة إيجابية تبشر بالخير في المقابلات القادمة بإذن الله.
أصعب مواجهة شهدها المنتخب الوطني المغربي اليوم ولكن الحمدلله على التعادل لان المنتخب الكرواتي يظهر للعالم أنه هو أقوى فريق ولكن اليوم أظهرت العكس هههههههه.
أتمنى أن يتعلق في المقابلات القادمة وان يعطي كل طاقته ومجهود من أجل الوصول إلى النهائيات يآرب.
نتخوف من القادم لأنها ستكون مقابلة جد صعبة أكثر من مواجهته مع المنتخب الكرواتي انها بلجيكا هههههههه.
المشكل ان المنتخب الوطني المغربي في مجموعة جد صعبة ولكن الحمدلله اليوم مرت الأجواء المقابلة بسلام (التعادل) ولكن ماذا في المقابلات المقبلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
الحمد للة التفاؤل في البداية ونتمنى لهم الفوز في المقابلات الأخرى يآرب…وان يدخلوا الفرحة على الشعب المغربي بصفة خاصة وبصفة عامة على الدول العربية الإسلامية كل شيء عند الله قريب. (كن فيكون ).
وافينكم اصحاب حمد الله.
فيه غير الصداع فين مّا مشا