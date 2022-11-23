ناصر بوريطة

بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان

2022-11-23 / 13:49
0
هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بفاس، دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها السيد بوريطة، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السيد عبد الله بوحبيب، على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، أن المغرب يتطلع “لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة”.

وهنأ السيد بوريطة وزير الخارجية اللبناني “على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق”.

وفي هذا الإطار، عبر السيد بوريطة عن “ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط تحتضن الاجتماع ال35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد 5 دفاع”

الرباط تحتضن الاجتماع ال35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد…

2022-11-23 / 13:37
Photo of ثاباتيرو: العلاقة بين المغرب وإسبانيا أساسية

ثاباتيرو: العلاقة بين المغرب وإسبانيا أساسية

2022-11-23 / 12:45
Photo of الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير” الطاقات المتجددة”

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لتطوير” الطاقات المتجددة”

2022-11-22 / 20:34
Photo of الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالملك و يصفه ب “الرائد في الحوار بين الأديان”

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالملك و يصفه ب…

2022-11-22 / 17:17
Photo of وزارة بنموسى والنقابات.. هذه أهم مخرجات الحوار

وزارة بنموسى والنقابات.. هذه أهم مخرجات الحوار

2022-11-22 / 16:34
Photo of الوزير السكوري ينقل رسالة خطية من الملك لرئيس موريتانيا

الوزير السكوري ينقل رسالة خطية من الملك لرئيس موريتانيا

2022-11-22 / 16:26
Photo of الملك يوجه رسالة سامية للمشاركين في منتدى فاس العالمي لتحالف الحضارات

الملك يوجه رسالة سامية للمشاركين في منتدى فاس العالمي…

2022-11-22 / 15:07
Photo of شباط يحذر من انفجار الأوضاع بسبب غلاء المعيشة والمحروقات

شباط يحذر من انفجار الأوضاع بسبب غلاء المعيشة والمحروقات

2022-11-22 / 14:12
Photo of بنموسى يجتمع مع النقابات و الوزارة تطرح حلولا بديلة للنقاط الخلافية

بنموسى يجتمع مع النقابات و الوزارة تطرح حلولا بديلة…

2022-11-22 / 11:00
Photo of تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشيد بدور المغرب لتعزيز السلام

تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشيد بدور المغرب لتعزيز…

2022-11-22 / 09:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق