بعد قطر والسعودية وتونس.. العرب يشجعون “الأسود” في المونديال
هبة بريس - الرباط
بعد تشجيع المنتخبات القطري والسعودي والتونسي، في مبارياتهم بمنافسات كأس العالم بدولة قطر، اتفق العرب اليوم الأربعاء على تشجيع ومساندة “أسود الأطلس”.
ومنذ الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، بصور المنتخب الوطني المرفوقة بتمنيات كافة الدولة العربية ل”الأسود” بالفوز بالمباراة الذي تجمعهم بالمنتخب الكرواتي.
وتمنت الجماهير العربية، الفوز والانتصار للمنتخب المغربي، على غرار المنتخب السعودي، متأملين في تحقيق المنتخبات العربية لأداء ونجاح متميز في هذه النسخة المونديالية.
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10 تعليقات
اللهم وفق واجمع ولم شمل العرب والمسلمين..
نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية والمرور الى النهاية ..
كل الدعم للمنتخب الوطني المغربي في في مونديال قطر..
فخر العرب كل التوفيق للمنتخبات العربية وخصوصا المنتخب الوطني المغربي..
تشكيلة المنتخب الوطني تمنحه الثقة بالنفس والدعم الجمهوري يجعله اقوى ..
على المنتخب الوطني المغربي ان يبدي مستوى جيد في اللعب ..
كل التوفيق والنجاح يا أبطال افريقيا والعرب..
حظ موفق يجب ان تكونوا فعلا ابطال افريقيا..
مغاربة العالم في متابعة المقابلة العالمية المغربية الكرواتية ..
ان شاء الله مربوحة كأس العالم من نصيب المغرب يارب ..