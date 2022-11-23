بعد قطر والسعودية وتونس.. العرب يشجعون “الأسود” في المونديال

2022-11-23 / 11:27
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هبة بريس - الرباط

بعد تشجيع المنتخبات القطري والسعودي والتونسي، في مبارياتهم بمنافسات كأس العالم بدولة قطر، اتفق العرب اليوم الأربعاء على تشجيع ومساندة “أسود الأطلس”.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، بصور المنتخب الوطني المرفوقة بتمنيات كافة الدولة العربية ل”الأسود” بالفوز بالمباراة الذي تجمعهم بالمنتخب الكرواتي.

وتمنت الجماهير العربية، الفوز والانتصار للمنتخب المغربي، على غرار المنتخب السعودي، متأملين في تحقيق المنتخبات العربية لأداء ونجاح متميز في هذه النسخة المونديالية.

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