بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “أمل وثقة 35 مليون مغربي في عزيمتكم”

2022-11-23 / 10:39
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هبة بريس - الرباط

وجه وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، رسالة للمنتخب الوطني قبيل المباراة التي تجمعه بنظيره الكرواتي يومه الأربعاء.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال بنسعيد: “بالتوفيق للمنتخب الوطني في أولى مبارياته في رحلة المونديال”.

وأضاف “أمل وثقة 35 مليون مغربي في عزيمتكم وقدرتكم على تجاوز الصعاب يا أسود الأطلس كبيرة”.

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‫2 تعليقات

  2. وزير الثقافة والشباب لم يعرف عدد سكان المغرب.راه اكثر من تلك الرقم

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