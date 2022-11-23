بنسعيد ل”أسود الأطلس”: “أمل وثقة 35 مليون مغربي في عزيمتكم”

هبة بريس - الرباط

وجه وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، رسالة للمنتخب الوطني قبيل المباراة التي تجمعه بنظيره الكرواتي يومه الأربعاء.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال بنسعيد: “بالتوفيق للمنتخب الوطني في أولى مبارياته في رحلة المونديال”.

وأضاف “أمل وثقة 35 مليون مغربي في عزيمتكم وقدرتكم على تجاوز الصعاب يا أسود الأطلس كبيرة”.

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